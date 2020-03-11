Умерла автор книги "За секунду до взрыва" Екатерина Польгуева

После продолжительной болезни скончалась заместитель главного редактора "Советской России" Екатерина Польгуева. Политическую деятельность она начинала как член бюро МГК СКМ.

Екатерина Польгуева - автор книги "За секунду до взрыва" о гражданской войне по мотивам событий на руинах Югославии. Однако история сложилась так, что книга была опубликована в 2015 г., в разгар другой гражданской войны - теперь уже на востоке Украины.

"Иногда человек даже не может представить себе, что то, что ещё вчера казалось ему совершенно невозможным, историей из какого-то давнего-давнего прошлого или из какого-то жуткого сна, вдруг становится реальностью", - говорила она.

Коллеги отзываются о Екатерине Польгуевой как о человеке кристальной порядочности и чистоты. Её смерть стала большой утратой для всего российского левого движения.