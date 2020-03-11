Не так уж выгодно: новые условия продажи Сбербанка сегодня рассмотрит Госдума

В среду, 11 марта, Госдума рассмотрит во втором, основном чтении пакет законопроектов о продаже акций Сбербанка.

Сделка между ЦБ и правительством РФ формальна, но позволяет "распечатать" Фонд национального благосостояния (ФНБ) и потратить часть его средств на "меры из послания" Путина, Центробанк сможет закрыть часть убытков, связанных с санацией банков, также будет устранен конфликт интересов (ЦБ является сейчас и основным акционером "Сбера", и регулятором).

Правда, коронавирус и ситуация на нефтяном рынке сильно усложнили финансовое положение, поэтому буквально накануне в законопроекты были внесены правки, которые Госдума, вероятно, одобрит.

Одно из важных изменений: ЦБ не будет выставлять оферту на выкуп акций банка у миноритариев. Хотя особого интереса к оферте со стороны владельцев акций регулятор не ожидал, процедуру планировалось провести, а выкупленные акции ЦБ собирался продать на рынке.

В результате обвала рынков акции Сбербанка стали значительно дешеветь. В такой ситуации становилось выгодно воспользоваться офертой – все акции Сбербанка, не принадлежащие ЦБ, находятся в свободном обращении, пишет газета "Ведомости".

И вот ЦБ, Минфин и комитет ГД по бюджету и налогам нашли выход: вместо оферты Минфин и ЦБ в течение месяца после передачи акций Сбербанка правительству заключат акционерное соглашение на три года об управлении банком, говорится в поправках к законопроекту.

Соглашение предполагает, что до продажи ЦБ акций Сбербанка в его наблюдательный совет могут войти госслужащие, люди, представляющие интересы правительства, и сотрудники ЦБ – в общей сложности не более пяти человек, один госслужащий и один сотрудник ЦБ – обязательно. Их соотношение в набсовете определяется согласно распределению акций банка между сторонами на 1 января соответствующего года. После передачи акций Сбербанка правительство будет выдвигать и голосовать за кандидатов в совет – но не более четырех человек, включая одного сотрудника ЦБ, стороны соглашения смогут выдвинуть не более одного сотрудника Сбербанка. Госслужащие и представители правительства в совете Сбербанка самостоятельны в принятии решений за исключением случаев, когда правительство будет давать "указания голосовать определенным образом по вопросам, перечень которых определен в акционером соглашении", сказано в поправках. Изменилась и цена выкупа: вместо средней за 6 месяцев – средняя не более чем за месяц.

Поправки снизят и доход, который ЦБ получит от сделки. Вместо 700 млрд руб. регулятор получит только 300 млрд руб. Еще до 200 млрд руб. регулятор может получить в счет убытков от продажи санируемых банков в 2020–2023 гг. Убыток будет определяться как разница между суммой, полученной ЦБ от продажи акций, и балансовой стоимостью активов. Сумма стимулирует ЦБ продать эти активы на рынке.