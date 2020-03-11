Клуб Дениса Черышева вылетел из Лиги чемпионов, проиграв на своём поле при пустых трибунах

Испанская "Валенсия" на своём поле проиграла итальянской "Аталанте" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:4.

В составе "Аталанты" все четыре гола забил форвард Йосип Иличич, у "Валенсии" дважды отличился Кевин Гамейро и один раз Ферран Торрес.

Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте встречи, но результативными действиями не отметился. Напомним, что Денис забил единственный мяч испанского клуба в первом матче (1:4).

Отметим, что ответный матч прошёл без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

"Аталанта" вышла в четвертьфинал турнира, но в каком состоянии подойдёт к следующей стадии не имея практики, остаётся неясным: все матчи Серии А временно приостановлены.

Добавим, что в другой встрече дня немецкий "РБ Лейциг" одержал разгромную победу над английским "Тоттенхэмом" со счётом 3:0 (общий счёт 4:0).