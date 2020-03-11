Бывший губернатор Свердловской области получил новую должность после ухода из РЖД

Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин возглавил совет директоров холдинга "Синара - Транспортные Машины". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре СТМ.

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10 марта совет директоров Группы Синара внес предложение включить в состав и выдвинуть Мишарина на должность председателя совета директоров СТМ. По итогам голосования его кандидатура была утверждена на данный пост.

Александр Мишарин в разное время работал на Свердловской железной дороге, в Министерстве путей сообщения и Министерстве транспорта РФ. Впоследствии занимал пост губернатора Свердловской области, а также первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД".

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года Мишарин объявил о своем уходе из РЖД. Тогда он отметил, что свою задачу "в целом" считает выполненной, в ближайшее время планирует заняться своим здоровьем, а уже потом определится с дальнейшей деятельностью.