21 Сентября 2020
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Экономика Москва
(2005) | Фото: Накануне.ru

Решетников ищет концессионеров для сферы ЖКХ через отсеивание "фэйковых" участников конкурсов

Министерство экономического развития России инициировало изменения закона "О концессионных соглашениях". Для борьбы с недобросовестными участниками конкурсов, которые не планируют заключать соглашения в сфере ЖКХ, предлагается обязать предоставить задаток в 5% от предельного размера потенциальных расходов на всех потенциальных участников и сделать эту сумму невозвратной в случае отзыва заявки. Кроме того, ведомство Максима Решетникова предлагает сократить сроки заключения соглашений, а также ввести дополнительные гарантии неизменности их условий, сообщает "Ъ".

Поправки коснутся инвесторов, которые намерены вкладываться в объекты тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. В Минэке рассчитывают, что предложенные изменения позволят сделать отрасль более привлекательной для инвесторов. Одна из ключевых новаций – ужесточение условий для участников процедур, подающих заявки на участие в конкурсе, но заведомо не планирующих заключение концессионного соглашения.

Если поправки примут, все участники конкурса на заключение концессионного соглашения в сфере ЖКХ обязаны будут вносить задаток в 5% предельного размера расходов на создание или реконструкцию объекта. Сейчас эта норма не является обязательной, однако может быть предусмотрена конкурсной документацией. Согласно поправкам, в случае отзыва заявки до принятия решения конкурсной комиссией о признании участника конкурса победителем внесенная сумма не возвращается. Предлагаемая мера делает "недобросовестное поведение невыгодным", считают в министерстве. Кроме того, поправки предполагают существенное сокращение предельного срока процедуры заключения концессионного соглашения с полутора – трёх лет до полугода. Законопроект внесён в правительство.

Напомним, ранее стало известно, что количество инвестиционных проектов с государственно-частным партнерством в России сильно возросло за последние годы. Особенно эта тенденция наблюдается в сфере коммунально-энергетической инфраструктуры и благоустройства, где реализуется 2,8 тыс. таких инвестпроектов с общим объемом привлекаемых средств в 721,6 млрд руб. Причем 670 млрд руб. из них составляют деньги именно частных инвесторов. Как отмечают аналитики, основной формой государственно-частного партнерство в коммунально-энергетической отрасли является концессионное соглашение.

Среди наиболее активных инвесторов в сфере теплоснабжения эксперты называют "Концессии водоснабжения", "Росводоканал", "Российские коммунальные системы" и УК "Лидер". В тепле лидерами стали "Т Плюс", "Квадра" и "СУЭНКО". А "Хартия", "Управление отходами" и "ЭкоЛайн" инвестировали больше всего в сфере обращения с ТКО. Большинство из перечисленных компаний уже реализуют масштабные проекты на территории регионов УрФО.

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Решетников ищет концессионеров для сферы ЖКХ через отсеивание "фэйковых" участников конкурсов

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Теги: Максим Решетников, минэкономразвития, концессионное соглашение, конкурс



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