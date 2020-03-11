21 Сентября 2020
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В Миассе матери женщины, отказавшейся сдавать анализы на коронавирус, передали предписание суда

В Миассе разыскивают женщину Ларису Я., которая в конце февраля вернулась из Италии, но отказывается сдавать анализы на коронавирус. Накануне вечером врачи и участковый снова не застали местную жительницу дома, но передали ее матери предписание суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Дверь квартиры открыла ее мать, которой было зачитано и отдано предписание суда. Увидеть и осмотреть саму женщину врачам так и не удалось", - рассказали в министерстве.

Напомним, в конце февраля женщина вернулась из Италии. Она была предупреждена о том, что две недели будет находится под медицинским наблюдением, но отказалась обследоваться и сдавать анализы. Теперь она не открывает дверь медработникам. 6 марта Миасский городской суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации женщины в областной противотуберкулезный диспансер.

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В Миассе матери женщины, отказавшейся сдавать анализы на коронавирус, передали предписание суда

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Теги: коронавирус, суд, иск, госпитализация,



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Развитие сюжета:

Ранее 20.03.2020 09:34 Мск На жительницу Миасса, отказавшуюся сдавать анализы на коронавирус, снова подали в суд

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Ранее 10.03.2020 12:27 Мск На Южном Урале суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации женщины, вернувшейся из Италии

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