В Миассе матери женщины, отказавшейся сдавать анализы на коронавирус, передали предписание суда

В Миассе разыскивают женщину Ларису Я., которая в конце февраля вернулась из Италии, но отказывается сдавать анализы на коронавирус. Накануне вечером врачи и участковый снова не застали местную жительницу дома, но передали ее матери предписание суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Дверь квартиры открыла ее мать, которой было зачитано и отдано предписание суда. Увидеть и осмотреть саму женщину врачам так и не удалось", - рассказали в министерстве.

Напомним, в конце февраля женщина вернулась из Италии. Она была предупреждена о том, что две недели будет находится под медицинским наблюдением, но отказалась обследоваться и сдавать анализы. Теперь она не открывает дверь медработникам. 6 марта Миасский городской суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации женщины в областной противотуберкулезный диспансер.