Специалисты "Водного союза" в Кургане по видеокамерам отслеживают незаконный слив жидких отходов в канализацию

По установленным видеокамерам специалисты "Водного союза" в Кургане только за март отследили 14 случаев незаконного слива жидких бытовых отходов в канализацию.

Все материалы переданы в администрацию Кургана. Сейчас предпринимателям - владельцам ассенизаторских машин - грозят санкции: приостановление деятельности на три месяца и штраф.

"Мы регулярно проводим рейды. Ловить нарушителей нам помогают сотрудники полиции и отдела по составлению протоколов об административных правонарушениях департамента городского хозяйства администрации Кургана. Также свои фото и видеоматериалы присылают неравнодушные жители города", - рассказал Накануне.RU руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников.

Все сточные воды из машин должны сливаться на специальных пунктах. В Кургане такой пункт расположен недалеко от очистных сооружений канализации на улице Омской.