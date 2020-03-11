21 Сентября 2020
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Протон-М, стартовый комплекс, ракета (2015) | Фото: federalspace.ru

На ракете "Протон-М", предназначенной для полета на Марс, обнаружили дефектные болты – источник

С марта на конец мая перенесен первый в текущем году пуск ракеты "Протон-М". Носитель должен вывести на орбиту телекоммуникационные спутники в интересах ФГУП "Космическая связь". По данным главы Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексея Варочко, причиной переноса старта стало несоответствие комплектующих необходимым параметрам. Их планируется заменить.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к руководству центра, сообщает, что дефекты были обнаружены в двух "Протонах", собранных в 2015-2016 гг. Первая ракета предназначается для запуска уже упомянутых спутников, вторая – для июльского запуска важнейшей российско-европейской научной миссии ExoMars-2020 к Марсу. На обеих ракетах были обнаружены проблемы с болтами, используемыми во внутреннем крепеже элементов "Протона", говорит собеседник, по результатам дефектации выяснилось, что они были перекалены на производстве, что негативно сказалось на их прочности. Обе ракеты будут доработаны на Байконуре, подтверждает человек, близкий к госкорпорации Роскосмос. На устранение неисправностей требуется примерно 45 дней, поэтому пуск "Протона" с аппаратом к Марсу должен состояться по графику.

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На ракете "Протон-М", предназначенной для полета на Марс, обнаружили дефектные болты – источник

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Теги: протон-м, экзомарс, дефект, перенос пуска



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