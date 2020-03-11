Глава ямальского ИАЦ получил прокурорское представление из-за многомесячного сбоя записи в Надымскую ЦРБ

В Надымской ЦРБ найдены нарушения при электронной записи в клинику. Из-за этого под санкции прокуратуры попал глава окружного "Информационно-аналитического центра", сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.

В клинике плановый прием больных идёт по предварительной записи через регистратуру и сайт больницы. В декабре 2019 – феврале 2020 гг. включительно невозможно было записаться к врачу через сайт "Единая электронная регистратура". До сих пор есть проблемы с записью через сеть.

Сотрудники больницы направляли заявки в центр для экстренного устранения проблем, однако его сотрудники не обеспечили бесперебойное функционирование электронной регистратуры на региональном уровне. Директору центра внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, в конце ноября 2019 г. горожане жаловались на очереди в клинику из-за сбоя в её работе. О случившемся рассказала в соцсети Наталья О. По ее словам, 25 ноября из-за переполненности клиники "больные диабетом, невралгией или "сердечники" могли в очереди заболеть еще больше".

"Вот так у нас можно попасть к врачам. А если закончились талоны – помирай", - писала она.