"Автомобилист" завершил выступление в Кубке Гагарина. Мартемьянов может покинуть пост главного тренера

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" завершил выступление в Кубке Гагарина. Во вторник команда на своем льду уступила новосибирской "Сибири" в пятом матче серии плей-офф, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У сибиряков шайбы забросили Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. Уральцы смогли ответить лишь точным броском Павла Дацюка.

Таким образом, "Автомобилист" проиграл серию со счетом 1:4 и завершил борьбу за Кубок Гагарина. После матча главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов заявил, что может покинуть свой пост. По его словам, решение по этому вопросу будет принимать руководство клуба во главе с Андреем Козицыным.

Напомним, перед сезоном Мартемьянов обещал, что акцент его команда сделает именно на плей-офф.