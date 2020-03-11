21 Сентября 2020
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логотип Олимпиады и Паралимпиады в Токио 2020 (2016) | Фото:The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два – Wall Street Journal

Член оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Хараюки Такахаши считает, что Игры могут быть перенесены с лета нынешнего года на год или два из-за коронавируса. В интервью The Wall Street Journal он высказал мнение, что такой перенос был бы наименее убыточным в финансовом плане, если сравнивать с такими вариантами как полная отмена соревнований или проведение Олимпиады при трибунах без зрителей.

"Я не думаю, что Игры могут быть отменены. У МОК будут большие проблемы в этом случае. Одни только права на трансляцию в США стоят огромных денег, которых комитет лишиться в случае отмены Олимпиады", - говорит Такахаши. Игры с пустыми трибунами тоже могут стать разорительными, поэтому логичнее было бы перенести Олимпиаду. Можно на год, но лучше – на два, так как на следующий год уже плотно расписан график спортивных событий, и втиснуть в него Олимпийские игры может быть сложно.

Пока МОК и оргкомитет официально продолжают уверять, что Олимпиада состоится в запланированные сроки и начнется 24 июля. Правда, у Международного олимпийского комитета остается совсем немного времени (порядка двух месяцев), чтобы принять окончательное решение. Если оно будет принято позже, то отменить столь масштабное событие будет уже нельзя.

По данным ВОЗ на понедельник, 9 марта, в мире было зафиксировано более 109 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 (всего 104 страны), более 3,8 тыс. человек умерли. В Японии от вируса умерли минимум семь человек.

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Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два – Wall Street Journal

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Теги: олимпиада-2020, токио, япония, коронавирус, covid-19



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Ранее 23.03.2020 02:25 Мск МОК не рассматривает вопрос о переносе Олимпиады-2020

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