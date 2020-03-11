Судебные приставы добились устранения нарушений в шадринской БСМП

В Шадринской больнице скорой медицинской помощи устранили нарушения, которые были выявлены ранее - состоялся суд, исполнение решения которого контролировали судебные приставы.

Ранее суд постановил привести в соответствие с требованиями действующего санитарно-эпидемиологического законодательства помещения больницы. Как было выявлено, в здании женской консультации не было пандуса, паталогоанатомическое бюро не было обеспечено специальным помещением для хранения влажных аутопсийных и биоопсийных материалов.

Также было выявлено, что стены, пол и потолок были в грибке, с трещинами и признаками деформации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области, судебные приставы в течение нескольких месяцев контролировали исполнение решения суда и сейчас исполнительное производство успешно окончено, все недостатки устранены.