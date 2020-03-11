СМИ: Досрочные выборы в Госдуму состоялись бы, но помешала позиция КПРФ

В СМИ появилась версия о том, что поправка Александра Карелина ("Единая Россия") о досрочных выборах в Госдуму, все-таки должна была 10 марта пройти одобрение, ее, якобы, согласовали и в администрации президента, и готовы были поддержать три из четырех думских фракций. Все уперлось в коммунистов, пишет РБК.

Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, который и выступал инициатором досрочных думских выборов, сказали два близких к Кремлю собеседника. Логика досрочных выборов была бы в том, чтобы продолжить процесс обновления, запущенный Путиным, — меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы, ранее пояснял еще один близкий к Кремлю источник.

Издание отмечает, что другим мотивом были рейтинги "Единой России", на стабильность которых в 2021 году не приходится рассчитывать, а через полгода еще возможно занять с ними в Госдуме необходимое большинство.

В Кремле рассчитывали, что поправка Карелина о досрочных выборах будет принята, но позиция президента еще до заседания Думы во вторник заключалась в том, что должна быть консолидированная поддержка всех думских фракций, сказали два близких к Кремлю собеседника.

Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего "пытались повлиять", чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник. И почти преуспели, добавляет он.

Из слов прибывшего в Думу президента следовало, что ему сообщили об отсутствии консолидированной позиции фракций: "Разумеется, в конечном итоге это (досрочные выборы) ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы", — заявил он.