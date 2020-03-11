21 Сентября 2020
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Минэкономразвития: в марте прогнозируется рост цен

Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России может ускориться.

С учетом волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось.

Месяц назад министерство ожидало, что в I квартале 2020 года годовая инфляция опустится до 2,2% годовых. Теперь в марте инфляция прогнозируется на уровне 0,3–0,4% месяц к месяцу, что соответствует 2,3–2,4% год к году, пишут "Ведомости".

Тем временем, потребительские цены в феврале в среднем выросли на 0,3%, а с начала года - на 0,7%. Об этом сообщает Росстат.

Для сравнения, год назад за первые два месяца инфляция составила 1,5%, но конкретно в феврале - 0,4%.

Продукты питания подорожали больше, чем непродовольственные товары, - на 1,3%. Однако некоторые подешевели, в том числе яйца куриные на 5,9%, а в 11 регионах более чем на 10%. На 1-3% снизились цены на свинину, баранину, мясо птицы, рис шлифованный, пшено. Подорожали больше всего овощи и фрукты.

Из непродовольственных телерадиотовары подешевели на 1,7%, табачные изделия подорожали на 1,3%, медикаменты - на 1%.

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Минэкономразвития: в марте прогнозируется рост цен

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Теги: Минэкономразвития, инфляция



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