В Москве построят больницу для больных коронавирусом

На Калужском шоссе в новой Москве появится мобильный комплекс для лечения больных коронавирусом.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, новый инфекционный комплекс будет охраняться по периметру, а канализацию выведут на автономные очистные сооружения.

Столичный стройкомплекс ранее сообщал, что новый комплекс будет оснащен отдельными медицинскими боксами. В нем также появятся специальные помещения для дезинфекции, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Собянин подписал Указ, согласно которому в столице запрещено проводить любые массовые мероприятия.

Запрет связан с угрозой распространения коронавируса среди населения Москвы.

Сообщается, что если в мероприятии планируется участие более 5 тыс. человек, то его проводить не будут. Если менее, то оно не будет отменено.

Запрет действует пока до 10 апреля.