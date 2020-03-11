Каждое 12 ДТП в Екатеринбурге происходит по причине выезда на "встречку"

С начала года в Екатеринбурге произошло 179 автоаварий, в которых погибли 10 человек, еще 233 получили различные травмы.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, каждое 12 ДТП связано с выездом на полосу встречного движения. По этой причине два человека погибли.

Сотрудниками ДПС с начала года за выезд на полосу встречного движения к административной ответственности привлечено более 180 автоводителей.