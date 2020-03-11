Поклонники Тимати удивились исчезновению татуировок

Российский исполнитель Тимати смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.

На кадрах музыкант отодвигает ворот футболки, чтобы подписчики могли видеть его грудь, которые украшали рисунки. Затем Тимати демонстрирует руки, на которых тоже нет татуировок.

Пользователи интернета при этом задаются вопросом, куда пропали рисунки и возможно ли такое. Некоторые поклонники высказали предположение, что таким образом Тимати рекламирует тональный крем, сообщает Lenta.ru.

Напомним, ранее расследование-биографию Тимати в виде лонгрида опубликовала русская служба Би-би-си. Издание рассказало об отношениях музыканта и власти (в частности – с Кадыровым и Путиным), о бизнесе рэпера и порядках в его холдинге Black Star, а также о некоторых весьма неприятных моментах, например, о клипе про Москву и Собянина, который получил рекордный миллион дизлайков на YouTube.

Издание пишет со ссылкой на подрядчика, работавшего с рэпером, и его друга, что у Тимати (доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента) имеется второе гражданство – греческое. Сам Юнусов на вопрос о паспорте Греции через своего директора передал, что "паспорт был, но закончился несколько лет назад". Тимати не уточнил, идет ли речь о гражданстве или о виде на жительство.