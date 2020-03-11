21 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО
сильный ветер (2017) | Фото: sysertnews.ru

Гидрометцентр: в Центральной России ожидается похолодание

К концу недели в регионах Центральной России ожидается резкое понижение температуры.

По словам синоптиков, весна пришла еще не окончательно. Температура начнет опускаться с 11 марта - днем будет 6-11 градусов тепла, 12-13 марта — до + 4-9 градусов, в субботу ночью возможны слабые заморозки, а днем воздух прогреется 2-7 тепла.

Теплая погода порадует жителей юга европейской территории России. Синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла. На севере страны будет идти снег, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, в конце недели в Москве ожидается возврат арктических холодов.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, это типичная ситуация для марта. С 13 марта в город "будет прорываться активная холодная фронтальная система, а за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру".

Днём ожидается не выше 3-5 градусов тепла. При этом 13 марта ожидаются дожди с мокрым снегом, а ветер усилится до 23 м/с.

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Гидрометцентр: в Центральной России ожидается похолодание

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Теги: похолодание, погода



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