Россиянам могут разрешить переводить друг другу до 2 млн рублей

Банк России предложил изменить максимальный размер перевода в Системе быстрых платежей: с нынешних 600 тыс. руб. его планируется поднять до 2 млн руб.

Это расширит возможности россиян, позволив совершать безналичную оплату в системе товаров и услуг на крупные суммы.

Сегодня обо всех операциях, которые превышают 600 тыс. руб. банки должны подавать информацию в Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием средств, но операции в СБП под эти критерии не попадают.

По словам экспертов, порог в 2 млн руб. может быть актуален для крупных покупок и закрытия депозитов, сообщает РБК.

Центробанк отменил до 30 июня 2022 года комиссии для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами.

Как сообщается на сайте регулятора, это позволит другим банкам предоставлять физическим лицам услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам.

Нулевой тариф регулятора начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Напомним, система быстрых платежей заработала с 28 февраля прошлого года. К ней подключены более 30 банков. Из системно значимых лишь Сбербанк остается вне СБП. Как ожидается, этот банк присоединится к системе быстрых платежей в конце марта.