АКРА: в России начался финансовый кризис

Индекс финансового стресса, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), говорит о том, что в России с высокой вероятностью начался финансовый кризис.

10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, выйдя за границу перехода финансовой системы в состояние кризиса (2,5 пункта).

Методика построена на оценке внешних проявлений стресса. Значения индекса выше 2,5 пункта говорит о повышенной вероятности начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса.

Как сообщает АКРА, в связи с распространением эпидемии снижается экономическая активность многих стран, из-за чего сокращается и спрос на нефть, пишут "Ведомости".

Резкое падение цен на нефть произошло в конце прошлой недели (до 30%). Причиной стал отказ России пойти на сделку с ОПЕК по сокращению добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартал. Падение стоимости нефти потянуло за собой и рубль.

Тем временем, эксперты не исключают второй волны падения цен на нефть до конца марта. Цена за баррель может снизиться до $27.

Как сообщалось, падение курса рубля существенно повлияет на жизнь жителей России, сообщил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Падение национальной валюты, в первую очередь, отразится на стоимости импортных товаров. При этом радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается. Как отмечает профессор, падение рубля отразится на заграничных поездках, на стоимости автомобилей, одежды и бытовой техники.

По словам Юденкова, Банк России будет бороться с инфляцией, но это будет серьезным испытанием для регулятора.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором, который привел к падению рубля, стало отсутствие соглашения с ОПЕК.