В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае жителей России ожидают длинные выходные.

Так, на Первомай россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Празднования Дня Победы продлится три дня – с 9 по 11 мая.

Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными, то рабочий день сокращается на час, сообщают "Известия".

Напомним, летом ожидается одна сокращенная неделя, которая будет связана с празднованием Дня России 12 июня. Осенью из-за выходного дня по случаю Дня народного единства россияне будут работать 2-го, 3-го, 5-го и 6 ноября.