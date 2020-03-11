21 Сентября 2020
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1 мая, первомай, шествие (2013) | Фото: Накануне.RU

В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае жителей России ожидают длинные выходные.

Так, на Первомай россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Празднования Дня Победы продлится три дня – с 9 по 11 мая.

Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными, то рабочий день сокращается на час, сообщают "Известия".

Напомним, летом ожидается одна сокращенная неделя, которая будет связана с празднованием Дня России 12 июня. Осенью из-за выходного дня по случаю Дня народного единства россияне будут работать 2-го, 3-го, 5-го и 6 ноября.  

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В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

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Теги: Роструд, праздники, выходные



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