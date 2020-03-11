21 Сентября 2020
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Коронавирус может маскироваться под денге

Ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге могут создавать новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, выяснили ученые Сингапура.

Так, люди, заразившиеся COVID-19, поступают в лечебные учреждения с высокой температурой и сыпью - симптомы лихорадки денге. При этом нет симптомов, присущих коронавирусу - насморк, кашель, боль в горле. Также выяснилось, что лабораторные исследования могут показывать ложноположительный результат на денге.

В Сингапуре зафиксированы два случая, когда коронавирус маскировался под денге, сообщает "Рен ТВ".

Тем временем, угроза пандемии коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных.

Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

Напомним, ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня.

По его словам, необходимо усилить санитарный контроль на границах. Также следует установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией.

Напомним, число зараженных COVID-19 в мире уже перевалило за 100 тысяч человек. А сегодня стало известно, что УЕФА отменил рукопожатия футболистов перед матчами из-за китайского коронавируса.

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Коронавирус может маскироваться под денге

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Теги: коронавирус, денге



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