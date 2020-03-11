Эксперт: падение курса рубля повлияет на жизнь россиян

Падение курса рубля существенно повлияет на жизнь жителей России, сообщил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Падение национальной валюты, в первую очередь, отразится на стоимости импортных товаров. При этом радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается. Как отмечает профессор, падение рубля отразится на заграничных поездках, на стоимости автомобилей, одежды и бытовой техники.

По словам Юденкова, Банк России будет бороться с инфляцией, но это будет серьезным испытанием для регулятора.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором, который привел к падению рубля, стало отсутствие соглашения с ОПЕК, сообщает "Рен ТВ".

Ранее Центральный банк России объявил о решении 10 марта начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор собирается реализовать механизм бюджетного правила в условиях резкого падения курса рубля и цен на нефть.

Резкое падение цен на нефть произошло в конце прошлой недели (до 30%). Причиной стал отказ России пойти на сделку с ОПЕК по сокращению добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартал. Падение стоимости нефти потянуло за собой и рубль.

Тем временем, эксперты не исключают второй волны падения цен на нефть до конца марта. Цена за баррель может снизиться до $27.

Нефтяной рынок лихорадит после срыва сделки ОПЕК и России по сокращению добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Напомним, 9 марта стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — с $45 до $31,02 за баррель.