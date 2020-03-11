Ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО

Сотрудники правоохранительных органов Московской области разыскивают злоумышленников, которые совершили ограбление дома в Котельниках.

Воры связали хозяина дома и рабочего, после чего похитили около 200 тыс. евро, а также награды. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

По предварительной информации, жилье принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.

Альбина Свинцова руководит департаментом финансов ЯНАО. Как сказано на сайте правительства региона, она отвечает за разработку и реализацию единой бюджетной, налоговой политики в автономном округе, за контроль выполнения исполнительными органами государственной власти автономного округа федеральных законов, поручений и указаний президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ и другое. В администрации ЯНАО работает с 1992 года.