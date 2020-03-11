Гражданская жена Муратова с доходом 42 тысячи рублей в год обладает имуществом на 350 миллионов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов зарабатывает миллионы на публикации заказных материалов на страницах издания и скрывает имущество стоимостью не менее 350 миллионов рублей, записанное на родственников, выяснило Федеральное агентство новостей.

Муратов и другие сотрудники «Новой газеты» не единожды становились фигурантами журналистских расследований. В 2019 году источник Федерального агентства новостей подробно рассказало о «внутренней кухне» издания, где якобы любой заказной материал можно разместить за 2 миллиона рублей. Если заказчик "сливает" Муратову информацию, предусмотрена скидка в 500 тысяч рублей. Доход от заказных материалов поступает не на официальные счета «Новой газеты», а в личную «копилку» Муратова. При этом главред использует отработанную схему сокрытия доходов, вкладываясь в недвижимость и оформляя ее на членов семьи.

Дочь Муратова Ксения всего за несколько лет совершила настоящий «карьерный подвиг». Благодаря связям отца начинающий пиарщик смогла сначала стать главой департамента НИУ ВШЭ, а через два года – советником главы Центробанка. С продвижением по карьерной лестнице росли и доходы Муратовой. С 3,9 млн рублей в 2013 году уже к 2018 году она смогла в 4 раза повысить свой заработок – до 16 млн рублей.

Квартиры, дома и земельные участки

Главным звеном в схеме распределения доходов Муратова, полагают журналисты ФАН, выступает его гражданская жена Ирина Столярова. Главред тщательно скрывает связь с женщиной от широкой общественности, однако она четко прослеживается, если взглянуть на принадлежащее Столяровой имущество.

Журналисты ФАН выяснили, что гражданской жене Муратова принадлежит квартира в Москве по адресу Большой Овчинниковский переулок, дом 20. Элитная недвижимость площадью 252 квадратных метра стоит 140 миллионов рублей. Также на Столярову зарегистрированы два машиноместа стоимостью 5 миллионов рублей.

Кроме того, Столяровой принадлежит 2/3 квартиры площадью 115 квадратных метров по адресу Богословский переулок, дом 3. Оставшейся долей владеет Муратов Дмитрий Дмитриевич – сын главреда «Новой». Примерная стоимость жилища – 80 миллионов рублей. До 2019 года по указанному адресу была зарегистрирована младшая дочь главреда «Новой» Анна Муратова.

На этом список недвижимости гражданской жены Муратова не заканчивается. Во владении Столяровой находится 5 земельных участков в Подмосковье. Причем, один из них перешел в собственность от сына Муратова в 2012 году. Другой участок, находящийся по адресу Одинцовский район, Голицынская п/а, поселок Голицыно, Южный квартал, в том же году был передан Столяровой Муратовой Анне – младшей дочери главреда «Новой газеты».

Из выписки ЕГРН следует, что суммарная площадь участков превышает 6 тысяч квадратных метров. Примерная стоимость земли – 30 миллионов рублей. Выехавший на место корреспондент ФАН выяснил, что участки неплохо благоустроены. Но одном из них располагается шикарный 650-метровый коттедж, огражденный высоким забором. По самым скромным подсчетам, дом почти 90 миллионов рублей. На соседнем участке находится еще один принадлежащий Столяровой трехэтажный дом стоимостью около 10 миллионов рублей. Таким образом, общая стоимость принадлежащей гражданской жене Муратова недвижимости превышает 350 миллионов рублей.

Список имущества самого Муратова выглядит куда скромнее. Главреду «Новой» принадлежит дом в Косовке ориентировочной стоимостью 5 миллионов рублей, а также 1/3 московской квартиры на улице Мневники. Остальные доли распределены между Ксенией и Татьяной Муратовыми.

Вопрос происхождения шикарной недвижимости Столяровой возникает при анализе ее доходов. Гражданская жена Муратова числится соучредителем двух действующих на данный момент организаций – ООО «Грин Лэнд» и ООО «Грин Трейд», за последние шесть лет заработавших всего 256 тысяч рублей. Других источников дохода Столяровой найти не удалось, как и прочих объяснений появления у нее дорогостоящей недвижимости, кроме как участия в схеме сокрытия состояния Муратова.

Еще один интересный персонаж – сын Муратова Дмитрий. Официально он работает в компании Enplex games (московская студия-разработчик игровых проектов) в должности PR-директора. Фирма зарегистрирована в кипрском офшоре, и финансовой информации о ней крайне мало. Любопытный момент, что первую прибыль компания получила в 2017 году, в год трудоустройства сына Муратова. Учитывая выгодный вариант скрытого финансирования за счет кипрских офшоров, операции по которым не отследить, поддержку в начинаниях сына мог оказать главред «Новой газеты».

Анна Муратова, младшая дочь главреда «Новой газеты», неплохо устроилась за границей. Она учится CAS (New York University College), при этом без серьезных навыков занимая должность заместителя главного редактора Washington Square News.

Содержание нью-йоркской мечты Анны обходится Муратову, по меньшей мере, в 5 миллионов рублей в год. Согласно ресурсу UNIPAGE, стоимость обучения иностранных граждан в New York University College составляет 46 тысяч долларов. Еще по 2,5 тысяч ежемесячно за проживание в общежитии.

Безусловно, зарплата главреда «Новой газеты» не позволила бы Муратову стать мультимиллионером, однако записанная на гражданскую жену недвижимость стоимостью 350 миллионов рублей и обучение детей в престижных вузах говорит об обратном. Позиционируемое «независимым» издание, видимо, стало для Муратова инструментом обогащения, а публикация «правды», за которую уплачено, похоже, приносит главреду неплохой доход.

При этом «Новая газета» не устает заниматься сбором пожертвований, выставляя себя ущемленным и нуждающимся в средствах изданием. Самое комичное, что судьба средств жертвователей, по сути, неизвестна. Не исключено, что и они также оказываются в «копилке» Муратова.

В завершение расследования редакция ФАН попросила «Новую газету» и непосредственно Дмитрия Муратова подтвердить или опровергнуть изложенную в материале информацию, а также призывала компетентные органы проверить налоговые отчетности главреда издания и Ирины Столяровой на предмет нарушения законодательства РФ.