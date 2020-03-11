Китай ждёт выгод от удешевления нефти

В Китае с интересом следят за падением цен на нефть. КНР уже несколько лет является крупнейшим потребителем нефти и на 70% потребление зависит от поставок из-за рубежа, удешевление сырья может оказаться неплохим подспорьем для китайской экономики. Как сообщает Infox, после краха сделки ОПЕК+ стоимость барреля нефти будет колебаться в пределах 35-40 долларов.

"Синьлан цайцзинь" сообщает, что корректировка цен на нефтепродукты в самом Китае произойдёт в течение десяти рабочих дней.

По оценке заместителя директора НИИ Международного рынка Министерства торговли КНР Бай Мина, при понижении цен на нефть Россия несколько проигрывает Саудовской Аравии, поскольку себестоимость барреля нефти в РФ около 17-ти долларов, а на Ближнем Востоке не превышает десяти. Тем не менее, скидку саудитов в 7 долларов для клиентов в Северной и Южной Америке и 4-6 долларов для азиатских покупателей китайский эксперт считает довольно рискованным шагом.

Падение цен на нефть потенциально выгодно для Китая, где стоимость добычи почти в три раза выше, чем на Ближнем Востоке, однако Пекин уже заключил ряд долгосрочных контрактов на покупку углеводородов и теперь ему предстоят "дружественные переговоры о снижении цены, которые для зарубежных партнёров будут сложнее переговоров о повышении цены".