"Нет предела совершенству". Нижневартовский опыт программы инициативного бюджетирования востребован жителями города

Вот уже более двух лет в Нижневартовске реализуется муниципальная программа инициативного бюджетирования, подразумевающая взаимодействие жителей и властей муниципалитета при ремонте и модернизации городских объектов. С 2017 года программа показала себя как действенный рычаг в решении проблем, в первую очередь, обычных горожан. Суть инициативного бюджетирования в том, что граждане, используя самые разнообразные формы организации диалога гражданин/муниципальная власть, участвуют в выборе тех проектов, на которые должны быть потрачены бюджетные средства. Понятно, что сколько людей - столько мнений. Но, если городские власти умеют гражданскую разноголосицу превратить в предметный разговор, то эффект взаимодействия становится не просто подспорьем в текущей муниципальной работе, но и реальным, постоянным и полезным обеим сторонам диалогом.

Как с помощью инициативного бюджетирования решается судьба городских объектов, какие особенности имеет программа в Нижневартовске Накануне.RU рассказала заместитель директора департамента строительства, начальник управления инвестиций Нижневартовска Наталья Попович.

Что такое инициативное бюджетирование и как оно появилось в Нижневартовске

- Что вообще подразумевается под термином "инициативное бюджетирование"?

- Мы изначально поставили себе задачу, что "инициативное бюджетирование" - это форма участия граждан в решении вопросов местного значения посредством определения, выбора направления расходования именно бюджетных средств. То есть, с помощью инициативного бюджетирования наши граждане могут решить проблему как для себя, так и для муниципального образования и, в данном случае, именно их инициирование, поднятие наверх городских проблем будет указывать на то, какие проблемы нужно решать в первоочередном порядке.

- Какова история программы на территории Нижневартовска?

- Два с половиной года назад мы обратили внимание на то, что тема инициативного бюджетирования стала все больше транслироваться на сайтах СМИ и в новостных лентах социальных сетей. Мы проанализировали существующие на тот момент практики в других городах и поняли - механизм для нас наиболее приемлем, ведь он позволяет напрямую спросить у граждан: "Что вы хотите?", "Что нужно сделать для того, чтобы вам было комфортно?".

Первый год было очень много вопросов. Безусловно, работа по ознакомлению горожан была масштабная, но не все граждане и до сих пор осознают, что это и как оно работает. Вопросов всё равно много. Но мы уже вовлекли все возможные механизмы по ознакомлению наших горожан с данным направлением: проводили обучение, делали листовки, распространяли информацию через социальные сети, анонсировали на сайте органов местного управления, руководители неоднократно давали интервью, выезжали на открытие ремонта и его завершение в рамках программы, чтобы люди понимали, что программа в городе реализуется.

Сколько горожан - столько мнений. Поиски единомыслия по-нижневартовски.

Если смотреть на российский опыт применения инициативного бюджетирования, то можно констатировать, что повсеместно этого пока нет. Казалось бы, почему? Основная трудность очевидна для любого, кто имеет опыт работы с гражданами: люди имеют разные мнения и чаще всего не могут между собой договориться сами, определить приоритет.

А как в таком случае муниципальным властям ориентироваться? В Нижневартовске решили использовать такой этап проработки будущих проектов как электронное голосование населения. В принципе для большинства горожан это механизм понятный и доступный. Хотя, естественно, есть нюансы. Старшее поколение населения хотя и активно в "Одноклассниках" или "ВКонтакте", но участие в принятии решения в электронном виде для горожан старшего возраста все же может создавать некоторые проблемы. И тут включаются, как говорится, старые, испытанные годами методы - личные встречи, приемы граждан, встречи чиновников муниципалитета с людьми на местах.

Еще один важный аспект инициативного бюджетирования в российской практике сегодня это то, что оно пока не имеет жесткой регламентации. Федеральная власть не так давно объявила, что правительство России будет работать в данном направлении: внесет изменения в федеральные законы, регламентирует терминологию. Поэтому простор для творчества на местах действительно широкий, в каждом городе предусмотрен свой формат инициативного бюджетирования за счет местного бюджета. Василий Тихонов, глава Нижневартовска, принял решение выделять на реализацию программы по 30 млн руб. в год и это позволило закрепить действие механизма на территории города на правовом уровне.

Нижневартовская программа нацелена на максимальное участие населения. Абсолютно любой совершеннолетний житель города может проявить инициативу вне зависимости от статуса или возраста. После завершения всех процедур и обсуждений идет этап софинансирования. Бывает, что участие принимают индивидуальные предприниматели и юридические лица. В городской администрации отлично налажена обратная связь и любой желающий может как лично прийти в администрацию города, так и направить письмо в электронном виде, в котором выскажет свое мнение или задаст вопрос о том, будет ли тот или иной объект ремонтироваться.

Есть нюнас. Важный. Инициативное бюджетирование отличается тем, что гражданин не просто должен дать указание: "Отремонтируйте", он должен проявить инициативу, прийти и сказать: "Я готов указать вам на проблему, я готов помочь вам и указать пути решения". Стоит отметить, что Нижневартовск - пока единственный муниципалитет в ХМАО-Югре, который в прошлом году работал посредством механизма голосования через "Госуслуги". Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных коммуникаций администрации города, по данным за 2019 год, в голосовании приняло участие более 25 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году, когда Нижневартовск только ввел инициативное бюджетирование. В 2018 году в Нижневартовске было отремонтировано 15 объектов,а в 2019 - 10. Но эта десятка была значительно крупнее прошлогодних предшественников.

Инициативное бюджетирование - 2020. Нижневартовская муниципальная программа.

Сейчас в столице Самотлора работает муниципальная программа, в которой разработан порядок конкурсного отбора, состоящий из двух этапов. Предварительный, где рассматриваются все поданные документы. Специалисты проверяют их на наличие оснований для отказа в силу гражданского, земельного и градостроительного законодательства. Ведь люди не всегда знают о том, что тот или иной участок, магазин, к примеру, хоть и находится в общем доступе, но при этом является частной собственностью. Затем проекты, которые прошли предварительный этап, публикуются на сайте для голосования. Далее идет сам конкурс, в котором комиссия, состоящая из представителей структурных подразделений администрации города, городских общественников и местных депутатов, оценивает заявки по балльной шкале, выделяя первые, вторые и третьи места.









Кстати, в январе глава города Василий Тихонов лично убедился в эффективности взаимодействия населения и властей города. Первой точкой посещения стали помещения зала международных встреч, где было заменено освещение как раз по инициативе горожан. Теперь зал полностью соответствует требованиям Всероссийской федерации волейбола.

«Раньше освещение составляло около 750 люксов, сейчас в середине зала стало около 3 тысяч люксов. Экономия отдачи света составляет примерно 33%. Устаревшим лампам для накаливания требовалось порядка 1,5 часов, сейчас свет мгновенно загорается и не требует дополнительного нагрева», - с гордостью рассказывает директор Спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор» Олег Евсин.

Добавим, что стоимость обновления составила 4,8 млн рублей, при этом 5% суммы было задействовано в рамках софинансирования инициативной группы.

2020 год начался со сбора заявок жителей города. В администрацию Нижневартовска с 9 января по 5 февраля поступило 49 инициатив. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов не так давно, видимо, учитывая опыт работы предыдущих лет, заявил об изменении программы в 2020 году. Глава города и депутаты гордумы поставили задачу расширить перечень мероприятий и убрать многие действующие ограничения. В администрации уже создана рабочая группа из тех, кто все это время параллельно двигался с действующей муниципальной программой, и уже прорабатывается схема механизма, упрощающий процедуру реализации заявок.

В проработке нового механизма, конечно, будет учтен успешный опыт прошлых лет. Например, в школе №32 в результате программы инициативного бюджетирования был осуществлен проект ремонта старых спортивных залов.

Именно за ремонт спортивных рекреаций проголосовали в свое время представители родительской общественности и ученики. А затем эта школьная заявка победила в программе «Инициативное бюджетирование». Итог - в школе капитально отремонтированы два спортивных зала.

Про радость учеников и учителей, наверное, и говорить не стоит. "Рады, что дети занимаются в таких современных залах. Сравниваем то, что было и сейчас – колоссальная разница. Потрясающие условия, особенно детям нравится покрытие в зале. Родителями учеников нашей школы было выдвинуто много проектов – большинство проголосовало за ремонт спортивных залов. Это правильно, все-таки речь идет о здоровье", - считает представитель родительского комитета школы №32 Людмила Давыдулина.

Кстати, эффективность диалога в рамках проектов инициативного бюджетирования ценят не только активные горожане, но и специалисты мэрии. Обратная связь, результативность работы с населением здесь приводит к конкретным и ощутимым результатам " В 2018 году к нам обратилось юридическое лицо с проектом по ремонту тротуара, - приводит еще один пример Наталья Попович, - Мы выехали на эту улицу и увидели, что тротуар не обустроен и ходить по нему, скажем так, весьма затруднительно. После выполнения работы мы услышали так много слов благодарности от наших жителей в отношении именно этого участка дороги, что были поражены, насколько это нужно людям".

Еще один важный аспект работы в рамках инициативного бюджетирования - вартовчанам приятно, что их не только услышали, но ещё и сделали то, что они попросили не через год-два, а в текущем году. И они уже сегодня готовы высказывать свои предложения. Совсем скоро состоится процесс голосования, который определит новое направление работы муниципальной программы. Каждый, у кого есть идеи, мнения и желание, могут заявить о себе на официальном сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в разделе "Информация для граждан". Власти призывают к активности, ведь именно от решения жителей зависит, какая заявка победит и будет реализована уже в этом году.