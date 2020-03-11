21 Сентября 2020
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инициативное бюджетирование, инфографика (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Нет предела совершенству". Нижневартовский опыт программы инициативного бюджетирования востребован жителями города

Вот уже более двух лет в Нижневартовске реализуется муниципальная программа инициативного бюджетирования, подразумевающая взаимодействие жителей и властей муниципалитета при ремонте и модернизации городских объектов. С 2017 года программа показала себя как действенный рычаг в решении проблем, в первую очередь, обычных горожан. Суть инициативного бюджетирования в том, что граждане, используя самые разнообразные формы организации диалога гражданин/муниципальная власть, участвуют в выборе тех проектов, на которые должны быть потрачены бюджетные средства. Понятно, что сколько людей - столько мнений. Но, если городские власти умеют гражданскую разноголосицу превратить в предметный разговор, то эффект взаимодействия становится не просто подспорьем в текущей муниципальной работе, но и реальным, постоянным и полезным обеим сторонам диалогом.
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Как с помощью инициативного бюджетирования решается судьба городских объектов, какие особенности имеет программа в Нижневартовске Накануне.RU рассказала заместитель директора департамента строительства, начальник управления инвестиций Нижневартовска Наталья Попович.

Что такое инициативное бюджетирование и как оно появилось в Нижневартовске

- Что вообще подразумевается под термином "инициативное бюджетирование"?

Наталья Попович, заместитель директора департамента, начальник управления инвистиций Нижневартовска (2020)|Фото: Наталья Попович - Мы изначально поставили себе задачу, что "инициативное бюджетирование" - это форма участия граждан в решении вопросов местного значения посредством определения, выбора направления расходования именно бюджетных средств. То есть, с помощью инициативного бюджетирования наши граждане могут решить проблему как для себя, так и для муниципального образования и, в данном случае, именно их инициирование, поднятие наверх городских проблем будет указывать на то, какие проблемы нужно решать в первоочередном порядке.

- Какова история программы на территории Нижневартовска?

- Два с половиной года назад мы обратили внимание на то, что тема инициативного бюджетирования стала все больше транслироваться на сайтах СМИ и в новостных лентах социальных сетей. Мы проанализировали существующие на тот момент практики в других городах и поняли - механизм для нас наиболее приемлем, ведь он позволяет напрямую спросить у граждан: "Что вы хотите?", "Что нужно сделать для того, чтобы вам было комфортно?".

Всемирный банк, встреча в Нижневартовске(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Первый год было очень много вопросов. Безусловно, работа по ознакомлению горожан была масштабная, но не все граждане и до сих пор осознают, что это и как оно работает. Вопросов всё равно много. Но мы уже вовлекли все возможные механизмы по ознакомлению наших горожан с данным направлением: проводили обучение, делали листовки, распространяли информацию через социальные сети, анонсировали на сайте органов местного управления, руководители неоднократно давали интервью, выезжали на открытие ремонта и его завершение в рамках программы, чтобы люди понимали, что программа в городе реализуется.

Сколько горожан - столько мнений. Поиски единомыслия по-нижневартовски.

Если смотреть на российский опыт применения инициативного бюджетирования, то можно констатировать, что повсеместно этого пока нет. Казалось бы, почему? Основная трудность очевидна для любого, кто имеет опыт работы с гражданами: люди имеют разные мнения и чаще всего не могут между собой договориться сами, определить приоритет.

А как в таком случае муниципальным властям ориентироваться? В Нижневартовске решили использовать такой этап проработки будущих проектов как электронное голосование населения. В принципе для большинства горожан это механизм понятный и доступный. Хотя, естественно, есть нюансы. Старшее поколение населения хотя и активно в "Одноклассниках" или "ВКонтакте", но участие в принятии решения в электронном виде для горожан старшего возраста все же может создавать некоторые проблемы. И тут включаются, как говорится, старые, испытанные годами методы - личные встречи, приемы граждан, встречи чиновников муниципалитета с людьми на местах.

инициативное бюджетирование, инфографика(2020)|Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

Еще один важный аспект инициативного бюджетирования в российской практике сегодня это то, что оно пока не имеет жесткой регламентации. Федеральная власть не так давно объявила, что правительство России будет работать в данном направлении: внесет изменения в федеральные законы, регламентирует терминологию. Поэтому простор для творчества на местах действительно широкий, в каждом городе предусмотрен свой формат инициативного бюджетирования за счет местного бюджета. Василий Тихонов, глава Нижневартовска, принял решение выделять на реализацию программы по 30 млн руб. в год и это позволило закрепить действие механизма на территории города на правовом уровне.

василий тихонов, нижнвеартовск(2020)|Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

Нижневартовская программа нацелена на максимальное участие населения. Абсолютно любой совершеннолетний житель города может проявить инициативу вне зависимости от статуса или возраста. После завершения всех процедур и обсуждений идет этап софинансирования. Бывает, что участие принимают индивидуальные предприниматели и юридические лица. В городской администрации отлично налажена обратная связь и любой желающий может как лично прийти в администрацию города, так и направить письмо в электронном виде, в котором выскажет свое мнение или задаст вопрос о том, будет ли тот или иной объект ремонтироваться.

Есть нюнас. Важный. Инициативное бюджетирование отличается тем, что гражданин не просто должен дать указание: "Отремонтируйте", он должен проявить инициативу, прийти и сказать: "Я готов указать вам на проблему, я готов помочь вам и указать пути решения". Стоит отметить, что Нижневартовск - пока единственный муниципалитет в ХМАО-Югре, который в прошлом году работал посредством механизма голосования через "Госуслуги". Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных коммуникаций администрации города, по данным за 2019 год, в голосовании приняло участие более 25 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году, когда Нижневартовск только ввел инициативное бюджетирование. В 2018 году в Нижневартовске было отремонтировано 15 объектов,а в 2019 - 10. Но эта десятка была значительно крупнее прошлогодних предшественников.

Инициативное бюджетирование - 2020. Нижневартовская муниципальная программа.

Сейчас в столице Самотлора работает муниципальная программа, в которой разработан порядок конкурсного отбора, состоящий из двух этапов. Предварительный, где рассматриваются все поданные документы. Специалисты проверяют их на наличие оснований для отказа в силу гражданского, земельного и градостроительного законодательства. Ведь люди не всегда знают о том, что тот или иной участок, магазин, к примеру, хоть и находится в общем доступе, но при этом является частной собственностью. Затем проекты, которые прошли предварительный этап, публикуются на сайте для голосования. Далее идет сам конкурс, в котором комиссия, состоящая из представителей структурных подразделений администрации города, городских общественников и местных депутатов, оценивает заявки по балльной шкале, выделяя первые, вторые и третьи места.

Ремонт актового зала в общеобразовательной школе №23 в Нижневартовске(2020)|Фото: n-vartovsk.ru
Ремонт, школа, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Актовый зал в общеобразовательной школе №23 в Нижневартовске(2020)|Фото: n-vartovsk.ru
Актовый зал в общеобразовательной школе №23 в Нижневартовске(2020)|Фото: n-vartovsk.ru

Кстати, в январе глава города Василий Тихонов лично убедился в эффективности взаимодействия населения и властей города. Первой точкой посещения стали помещения зала международных встреч, где было заменено освещение как раз по инициативе горожан. Теперь зал полностью соответствует требованиям Всероссийской федерации волейбола.

спортзал, школа,волейбол, спорт(2020)|Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

«Раньше освещение составляло около 750 люксов, сейчас в середине зала стало около 3 тысяч люксов. Экономия отдачи света составляет примерно 33%. Устаревшим лампам для накаливания требовалось порядка 1,5 часов, сейчас свет мгновенно загорается и не требует дополнительного нагрева», - с гордостью рассказывает директор Спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор» Олег Евсин.

евсин, директор Спортивной школы олимпийского резерва "Самотлор"(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

пульт, управление, рука(2020)|Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

Добавим, что стоимость обновления составила 4,8 млн рублей, при этом 5% суммы было задействовано в рамках софинансирования инициативной группы.

2020 год начался со сбора заявок жителей города. В администрацию Нижневартовска с 9 января по 5 февраля поступило 49 инициатив. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов не так давно, видимо, учитывая опыт работы предыдущих лет, заявил об изменении программы в 2020 году. Глава города и депутаты гордумы поставили задачу расширить перечень мероприятий и убрать многие действующие ограничения. В администрации уже создана рабочая группа из тех, кто все это время параллельно двигался с действующей муниципальной программой, и уже прорабатывается схема механизма, упрощающий процедуру реализации заявок.

В проработке нового механизма, конечно, будет учтен успешный опыт прошлых лет. Например, в школе №32 в результате программы инициативного бюджетирования был осуществлен проект ремонта старых спортивных залов.

школа, нижневартовск(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Именно за ремонт спортивных рекреаций проголосовали в свое время представители родительской общественности и ученики. А затем эта школьная заявка победила в программе «Инициативное бюджетирование». Итог - в школе капитально отремонтированы два спортивных зала.

инициативное бюджетирование, спортзал, школа 32, нижневартовск, дети(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Про радость учеников и учителей, наверное, и говорить не стоит. "Рады, что дети занимаются в таких современных залах. Сравниваем то, что было и сейчас – колоссальная разница. Потрясающие условия, особенно детям нравится покрытие в зале. Родителями учеников нашей школы было выдвинуто много проектов – большинство проголосовало за ремонт спортивных залов. Это правильно, все-таки речь идет о здоровье", - считает представитель родительского комитета школы №32 Людмила Давыдулина.

Кстати, эффективность диалога в рамках проектов инициативного бюджетирования ценят не только активные горожане, но и специалисты мэрии. Обратная связь, результативность работы с населением здесь приводит к конкретным и ощутимым результатам " В 2018 году к нам обратилось юридическое лицо с проектом по ремонту тротуара, - приводит еще один пример Наталья Попович, - Мы выехали на эту улицу и увидели, что тротуар не обустроен и ходить по нему, скажем так, весьма затруднительно. После выполнения работы мы услышали так много слов благодарности от наших жителей в отношении именно этого участка дороги, что были поражены, насколько это нужно людям".

Еще один важный аспект работы в рамках инициативного бюджетирования - вартовчанам приятно, что их не только услышали, но ещё и сделали то, что они попросили не через год-два, а в текущем году. И они уже сегодня готовы высказывать свои предложения. Совсем скоро состоится процесс голосования, который определит новое направление работы муниципальной программы. Каждый, у кого есть идеи, мнения и желание, могут заявить о себе на официальном сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в разделе "Информация для граждан". Власти призывают к активности, ведь именно от решения жителей зависит, какая заявка победит и будет реализована уже в этом году.

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"Нет предела совершенству". Нижневартовский опыт программы инициативного бюджетирования востребован жителями города

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Теги: Инициативное бюджетирование, Наталья Попович, муниципальная программа



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