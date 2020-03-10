Американская атомная подлодка всплыла сквозь лед в Арктике рядом с российской военной базой

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед - момент всплытия попал на видео.

Атомная подлодка "Toledo" всплыла сквозь лед севернее расположенной там же в Арктике российской военной базы "Арктический трилистник".

На кадрах видно, как американские военные уже после всплытия начали освобождать корпус от ледяной корки с помощью бензопилы. Подлодка участвует в учениях Ice Exercise, которые проводят в Северном Ледовитом океане.