В Минобороны РФ прокомментировали заявление Эрдогана о восьми "уничтоженных" ЗРПК "Панцирь"

В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в Идлибе якобы уничтожили восемь "Панцирей" - зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Как сообщили Накануне.RU в российском овенном ведомстве, такие слова Эрдогана - "более, чем преувеличение".

"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением", - говорится в сообщении МО.

В ведомстве отметили, что ЗРПК стоят на прикрытии столицы Сирии в районе Дамаска.

"Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК "Панцирь". В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения 2 сирийских ЗРПК "Панцирь". В настоящее время завершается их восстановление", - добавили в Минобороны РФ.