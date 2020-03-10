21 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
ЗРПК, Панцирь (2020) | Фото: yandex.by

В Минобороны РФ прокомментировали заявление Эрдогана о восьми "уничтоженных" ЗРПК "Панцирь"

В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в Идлибе якобы уничтожили восемь "Панцирей" - зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Как сообщили Накануне.RU в российском овенном ведомстве, такие слова Эрдогана - "более, чем преувеличение".

"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением", - говорится в сообщении МО.

В ведомстве отметили, что ЗРПК стоят на прикрытии столицы Сирии в районе Дамаска.

"Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК "Панцирь". В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения 2 сирийских ЗРПК "Панцирь". В настоящее время завершается их восстановление", - добавили в Минобороны РФ.

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В Минобороны РФ прокомментировали заявление Эрдогана о восьми "уничтоженных" ЗРПК "Панцирь"

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Теги: Панцирь, РПК, Реджеп Тайип Эрдоган, Минобороны РФ



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