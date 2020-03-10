Шумков призвал обращаться в полицию, если кому-то пытаются "помочь" освоить государственные деньги
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Instagram призвал всех, кто имеет отношения к выполнению контрактов или осваивает государственные деньги, держать ухо в остро.
Глава региона имел ввиду, что некоторые недобросовестные граждане хотят нажиться за счет государства и предлагают свои "услуги" тем, кто выполняет муниципальный контракт или связан с господдержкой.
"Мы сейчас много вкладываемся и будем вкладываться в развитие нашей Курганской области. Дворы, дороги, сети, благоустройство и государственная поддержка бизнеса. Очевидно, что это вызывает не только радость. Кое-кто по старой привычке пытается снискать на хлеб насущный, как говорят в народе, "не нагибаясь". Коллеги из других регионов сообщают, что обращаются непонятные люди с предложениями "сопроводить" тот или иной муниципальный контракт, помочь с оформлением господдержки по той или иной форме. Пытаются предлагать иные непонятные услуги, ссылаясь на связи и персоны, гарантии успеха только в таком случае. Разумеется, не бесплатно", - написал Вадим Шумков.
Губернатор призвал всех при появлении таких предложений обращаться в правоохранительные органы. Он также написал номер сотового телефона человека, которому можно позвонить и рассказать о случаях нечистоплотности сотрудников правительства Зауралья или районов региона.
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Дорогие друзья. Мы сейчас много вкладываемся и будем вкладываться в развитие нашей Курганской области. Дворы, дороги, сети, благоустройство и государственная поддержка бизнеса. ⠀ Очевидно, что это вызывает не только радость. Кое-кто по старой привычке пытается снискать на хлеб насущный, как говорят в народе, «не нагибаясь». Коллеги из других регионов сообщают, что обращаются непонятные люди с предложениями «сопроводить» тот или иной муниципальный контракт, помочь с оформлением господдержки по той или иной форме. Пытаются предлагать иные непонятные услуги, ссылаясь на связи и персоны, гарантии успеха только в таком случае. Разумеется, небесплатно. ⠀ Отдельная просьба - при появлении таковых любителей «костра и солнца» на горизонте сразу обращаться в правоохранительные органы в любой доступной для вас форме. ⠀ По отдельным, имеющим фактическое подтверждение случаям нечистоплотности сотрудников Правительства или муниципальных администраций, с целью ускорения воздействия можно обращаться к нам. Жилин Евгений Сергеевич, тел. 8 (965) 838-77-77. Чистим Курганскую область. Вместе.