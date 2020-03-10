Названы лучшие муниципальные общественные палаты Урала

Подведены итоги конкурса муниципальных общественных палат и советов УрФО, сообщается на сайте Общественной палаты (ОП) РФ. Он был инициирован членом ОП РФ Леонидом Шафировым.

По его мнению, уральский конкурс позволил выявить лучшие практики, опыт которых должен быть распространен на всю страну. Это относится к практике общественного контроля, помощи во взаимодействии с органами власти, социальным проектам.

Шафиров также считает, что нужно внести предложение Фонду президентских грантов о возможности предоставления членам муниципальных общественных палат как физическим лицам микрогрантов на реализацию их инициатив.

Конкурс проводился при поддержке ОП РФ по критериям активности, эффективности и информационной открытости. В состав конкурсной комиссии вошли руководители региональных общественных палат ЯМАО, ХМАО, Челябинской и Курганской областей. Были оценены 35 отчетов муниципальных общественных палат и советов.

В номинации "Лучшая муниципальная общественная палата (совет) муниципального района" лучшими стали ОП Сорокинского муниципального района Тюменской области, ОП Еткульского муниципального района Челябинской области и ОП Саткинского муниципального района Челябинской области.

В номинации "Лучшая муниципальная общественная палата (совет) городского округа, в котором проживает до 50 000 человек" лучшими стали: ОП Горноуральского городского округа Свердловской области, Общественный совет городского округа Радужный ХМАО, ОП Снежинского городского округа Челябинской области и ОП городского округа Сухой Лог Свердловской области.

В номинации "Лучшая муниципальная общественная палата (совет) городского округа, в котором проживает более 50 000 человек" лучшими стали: ОП Нижневартовска, Миасского городского округа, Златоустовского городского округа и Тобольска.

Как сообщало Накануне.RU, в УрФО 43% опрошенных хотели бы стать членами местных общественных палат, что существенно меньше, чем на Кавказе и Дальнем Востоке.