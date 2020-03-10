20 Сентября 2020
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Евгений Щербак (2020) | Фото: Евгений Щарбак

Из Челябинска попытались экстрадировать очередного ополченца Донбасса

В Челябинске предотвратили экстрадицию известного казахского ополченца Донбасса Евгения Щербака. Как сообщил Накануне.RU сержант армии ДНР Айо Бенес, в депортационный центр города ворвались судебные приставы, Щербака собирались депортировать в Казахстан, где ему грозил бы большой срок. По словам Бенеса, в Казахстане ополченцам дают по 20 лет строгого режима за наемничество, даже больше, чем на Украине.

Депортацию удалось предотвратить после вмешательства депутата Госдумы Сергея Шаргунова, который сделал экстренный запрос главе МВД.

Евгений Щербак, Самойлов(2020)|Фото: Айо Бенес

Напомним, ранее ополченца ДНР Филиппа Венедиктова пытались экстрадировать из Челябинска в Киев по запросу Украины, но после общественного резонанса его оставили в России и недавно предоставили российское гражданство.

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Из Челябинска попытались экстрадировать очередного ополченца Донбасса

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Теги: Евгений Щербак, Айо Бенес



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Развитие сюжета:

Ранее 14.04.2020 08:57 Мск Ополченца ДНР Щербака выдворили из Челябинска в Казахстан: там ему грозит тюрьма
Ранее 03.04.2020 12:07 Мск Ополченца ДНР с туберкулезом высылают с Южного Урала в Казахстан, где ему грозит тюрьма как наемнику

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