В Прикамье депутаты рассмотрят поправки в Конституцию на внеочередном заседании заксобрания

Депутаты заксобрания Пермского края на внеочередном заседании рассмотрят поправки в Конституцию РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Заседание намечено на 12 марта.

Напомним, Госдума во втором, основном чтении поддержала поправки в Конституцию России. В третьем, заключительном чтении пакет документов рассмотрят завтра, 11 марта.

Всего ко второму чтению было внесено почти 200 поправок, еще больше было отклонено. Обсуждение и принятие заранее известных предложений не заняло много времени, горячей темой были только поправки Карелина и Терешковой, ради которых в парламент даже приехал президент. После его комментария поправка депутата-единоросса по поводу досрочных выборов была снята, поправку Валентины Терешковой ("Единая Россия") про "обнуление" президентских сроков для Путина было решено принять.

После того, как законопроект будет одобрен в третьем чтении, его рассмотрит Совет Федерации