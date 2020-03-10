Госдума во втором чтении одобрила поправки в Конституцию России

Госдума во втором, основном чтении поддержала поправки в Конституцию России. В третьем, заключительном чтении пакет документов рассмотрят завтра, 11 марта.

Всего ко второму чтению было внесено почти 200 поправок, еще больше было отклонено. Обсуждение и принятие заранее известных предложений не заняло много времени, горячей темой были только поправки Карелина и Терешковой, ради которых в парламент даже приехал президент. После его комментария поправка депутата-единоросса по поводу досрочных выборов была снята, поправку Валентины Терешковой ("Единая Россия") про "обнуление" президентских сроков для Путина было решено принять.

После того, как законопроект будет одобрен в третьем чтении, его рассмотрит Совет Федерации. Далее документ попадет в региональные заксобрания. Если две трети регионов одобрят его, пакет вернется в СФ (и получит там окончательное утверждение), затем отправится на подпись к президенту, потом будет рассмотрен Конституционным судом РФ. Если последний не найдет в документе ничего, что бы противоречило Конституции, поправки предложат одобрить гражданам. Пройдет всероссийское голосование. Одобрить или не одобрить можно будет только весь пакет поправок целиком. Если за него выскажутся более 50% респондентов (порог явки не устанавливается), поправки считаются одобренными и немедленно вступают в силу.