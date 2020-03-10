Прокуратура озвучила желаемые сроки по делу экс-депутата думы Екатеринбурга Олега Кагилева

Прокуратура озвучила желаемые сроки по делу бывшего главы Управления капитального строительства Свердловской области, экс-депутата Екатеринбургской городской думы Олега Кагилева.

Напомним, речь идет о приготовлении ко взяточничеству в особо крупном размере. По версии следствия, бывший народный избранник вместе с подельником хотел получить 6 млн 600 тыс. руб. от директора одной из строительных фирм за предоставление права безальтернативной реконструкции спортивного комплекса в Кушве.

Однако когда вся фиктивная документация по якобы состоявшемуся конкурсу была уже подготовлена, глава строительной фирмы отказался от дачи взятки. Бизнесмен обратился в полицию, а Кагилев был задержан сотрудниками ФСБ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в Кировском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по данному уголовному делу. В ходе судебных прений гособвинитель просил суд назначить бывшему начальнику Управления капитального строительства семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе сроком на пять лет. Для жителя Екатеринбурга, выступавшего посредником при передаче денег, прокурор запросил семь лет в колонии общего режима.

В настоящее время процесс продолжается. В судебных прениях выступают адвокаты подсудимых.