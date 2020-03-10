20 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер открыл крытый каток в Кыштыме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Кыштымский городской округ принял участие в торжественном открытии крытого катка с искусственным льдом, посетил МФЦ "Территория Бизнеса" и радиозавод, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Крытый каток в Кыштыме начали строить в 2010 году, но не достроили. Алексей Текслер распорядился выделить 96 млн рублей на завершение строительства.

Алексей Текслер(2020)|Фото: gubernator74.ru

"Я очень рад, что мы все-таки построили этот каток. Действительно, много лет это был долгострой, и я понимаю, как люди к этому относились. По большому счету это бардак, неправильно, когда существенные средства были вложены, а последний шаг не сделан. Кыштым не единственное место, где есть такие объекты, и мы все обязательно достроим. Это нужно детям. Когда я сюда приехал в первый раз, именно дети ко мне обратились с просьбой достроить этот каток. Мы восемь катков начинаем строить – уже в этом году пять катков, в следующем - еще три. Это только начало. Ледовые виды спорта у нас очень популярны, не только хоккей, фигурное катание, но и другие. Здесь, кстати, тоже будет и секция фигурного катания. Также будет организовано массовое катание для всех жителей Кыштыма и близлежащих городов", – подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер(2020)|Фото: gubernator74.ru

Также в рамках визита глава региона посетил местный МФЦ "Территория Бизнеса". Глава региона отметил, что подобные филиалы в этом году откроются также в Магнитогорске и Златоусте.

Алексей Текслер(2020)|Фото: gubernator74.ru

Кыштымский радиозавод в этом году отмечает 60-летний юбилей. Завод производит товары народного потребления, этот около 40 видов продукции гражданского назначения, в том числе профессиональные радиостанции, домофоны и блоки питания.

"4 апреля заводу исполнится 60 лет, хотел поздравить вас, поздравить коллектив. История у вас серьезная, но впереди, уверен, еще больше планов, достижений", – поздравил руководство предприятия Алексей Текслер.

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Алексей Текслер открыл крытый каток в Кыштыме

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Теги: Алексей Текслер, каток, Кыштым, радиозавод,



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