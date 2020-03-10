Конфуз: после речи Путина депутаты обнаружили, что поправка Карелина неконституционна

Автор поправки в Конституцию о досрочных выборах в Госдуму Александр Карелин ("Единая Россия") снял свое предложение с рассмотрения. "Учитывая сказанное и позицию президента – давайте ее (поправку) не будем рассматривать", - попросил Карелин.

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Другие депутаты по-разному высказались по этому решению. Например, Жириновский потребовал поправку принять и все-таки провести выборы в Госдуму досрочно. В КПРФ вообще заметили, что поправка противоречит действующей Конституции и даже не должна была приниматься к рассмотрению.

Напомним, президент России высказался против досрочных выборов в Госдуму – он считает, что действующий парламент может вступить в свои расширенные полномочия сразу после принятия поправок в Конституцию.