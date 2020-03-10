20 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Дух огня, награждение, Ханты-Мансийск (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Скандал! В Югре на фестивале "Дух огня" поощрили гей-фильм "Аутло"

В Ханты-Мансийске подвели итог фестиваля "Дух огня". Одну из наград получил фильм "Аутло", рассказывающий, в частности, о том, как за любовь подростка борются старшеклассник-гей и девушка, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева "За лучшую операторскую работу" получил оператор Геворг Маркосян за фильм "Аутло" режиссера Ксении Ратушной. Кино также получило призы за лучшую работу с музыкой в дебютном фильме и награду за лучший российский дебютный фильм "Цветы таёжной надежды". Картина повествует о любовном треугольнике, где старшеклассник-гомосексуалист и девушка сражаются за любовь гетеросексуального юноши. Кроме того, в нём рассказывают провокационную историю любви советского генерала и танцовщицы-трансгендера.

Дух огня, награждение, Ханты-Мансийск(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Ксения Ратушная и её коллеги позируют с наградами

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Скандал! В Югре на фестивале "Дух огня" поощрили гей-фильм "Аутло"

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Теги: Аутло, ЛГБТ, геи



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