20 Сентября 2020
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Политика
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

11 пермяков могли заразиться коронавирусом - летели вместе с больным

В Пермском крае, предположительно, 11 пермяков могли заразиться коронавирусом. Как сообщает телеканал ВЕТТА 24 со ссылкой на источник в медицинских кругах, пермяки летели вместе с зараженным мужчиной из Италии в Москву. Сейчас они помещены на двухнедельный домашний карантин и находятся в изоляции под медицинским наблюдением. Сообщается, что результаты анализов у всех отрицательные.

Накануне.RU обратилось в краевой минздрав с просьбой прокомментировать информацию. Там подтвердили информацию об 11 пермяках, которые летели в одном самолёте с россиянином, заразившимся коронавирусом. Они находятся под медицинским наблюдением. Всего под наблюдением в регионе находятся 57 человек, добавили в ведомстве.

Напомним, в России зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом. В Москве было подтверждено инфицирование у россиянина, вернувшегося из Италии, в Санкт-Петербурге был госпитализирован итальянский студент.

Коронавирусом заболели почти 100 тыс.человек в 85 странах по всему миру, а скончались более 3 тыс. 300 человек.

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11 пермяков могли заразиться коронавирусом - летели вместе с больным

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Теги: коронавирус, карантин, Италия



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