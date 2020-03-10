Вот это скорость! Госдума приняла поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков Путина во втором чтении

Госдума приняла поправку в Конституцию, которая "обнуляет" президентские сроки Владимира Путина после вступления поправок в Основной документ в силу. Ранее сам Президент сказал, что не будет возражать против "обнуления", но только если это положение одобрит Конституционный суд.