20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга займутся проблемой "парковок на газоне"

Власти Екатеринбурга займутся вопросом парковок автомобилей на газонах. Об этом рассказал журналисту Накануне.RU глава города Александр Высокинский.

Уже на днях в силу вступят изменения в законе об административных нарушениях, позволяющие МВД предоставлять личные данные автовладельцев органам местной власти для дальнейшего возбуждения дела. В некоторых городах поправка может позволить урегулировать вопрос о парковках на газоне. Однако в Екатеринбурге прежде всего стоит решить вопрос о том, запрещается ли вообще автовладельцам оставлять свой транспорт на озелененной территории. Как ранее пояснял журналисту Накануне.RU представитель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук, КоАП Свердловской области устанавливает только ответственность за правонарушение, однако понятие "правонарушение" у каждого региона свое. Так, в Екатеринбурге не запрещена парковка на газоне, запрещено "портить газон". Такая формулировка связывает руки органам региональной власти, ведь если газон не испорчен, то и штрафовать не за что.

Мэр Екатеринбурга заявил, что уже ведется работа по урегулированию данного вопроса. Администрация города совместно со своими коллегами из областного законодательного собрания обсуждают проблему и ищут пути решения.

"Нужно решать таким образом: если пространство не предназначено для парковки, но на нем стоит автомобиль, то автовладелец должен понести большой штраф", - сообщил Александр Высокинский.

Пока о каких-то конкретных решениях или размере штрафа говорить рано, однако, по словам главы города, власти планируют показать результаты обсуждений уже в мае этого года. В Екатеринбурге вопросом лично занимается вице-мэр по городскому благоустройству Алексей Бубнов.

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Власти Екатеринбурга займутся проблемой "парковок на газоне"

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Теги: Парковка на газоне, Александр Высокинский



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