Госдума согласилась считать детей не достоянием, а приоритетом государственной политики

В последний момент перед вторым чтением в Госдуме в законопроект о поправках в Конституцию была внесена еще одна правка. Она касается детей. Во втором чтении депутаты ее приняли.

"Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества", - заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что предложенная ранее формулировка о том, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации", оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать.