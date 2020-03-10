20 Сентября 2020
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Политика В России Москва
ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

Госдума согласилась считать детей не достоянием, а приоритетом государственной политики

В последний момент перед вторым чтением в Госдуме в законопроект о поправках в Конституцию была внесена еще одна правка. Она касается детей. Во втором чтении депутаты ее приняли.

"Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества", - заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что предложенная ранее формулировка о том, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации", оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать.

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Госдума согласилась считать детей не достоянием, а приоритетом государственной политики

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Теги: поправки в конституцию, формулировки, второе чтение



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