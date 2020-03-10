"Максимально сохранить заводы". Глава Прикамья обозначил цель своей работы

И.о. главы Пермского края Дмитрий Махонин в своём Instagram заявил, что "приоритет его работы – максимальное сохранение заводов в крае", раньше, по его мнению, власти "слишком много занимались культурой", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью. Согласны? Один из больших начальников (особо переживающих за культуру) назвал Пермский край "ржавым поясом". Без того, чтобы избавиться от ржавчины и остановить производства, культуры не прибавится. Так что давайте вместе работать над этим. Мой план – постараться по максимуму сохранить заводы", - написал Махонин в ответ на вопрос подписчика.

В ответ подписчик stepash59 предложил главе региона "волевым решением прекратить разрушение стратегической ветки железной дороги или дать честный ответ, для чего это сделали". Другой подписчик, mikhalevea1981 интересуется, "что губернатор собрался сохранять, а главное, с кем?"

Напомним, конкурсный управляющий одного из главных заводов края, оборонного машзавода имени Дзержинского, Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября 2019 г. из-за снижения объема производства. С того дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Позже состоялась встреча и.о. губернатора края Дмитрия Махонина с главой АО "ВМП "АВИТЕК" Александром Ивановым, на которой решена судьба оборонного машзавода имени Дзержинского – предприятие обеспечено заказами.

Проблемы испытывают и другие предприятия. Так "Ремпутьмаш" пытались признать банкротом, при этом была закрыта производственная площадка на заводе им. Шпагина в центре Перми, территорию которого власти преобразуют в культурный кластер. Основное производство разместилось в Верещагино, туда же были переведены некоторые сотрудники. С проектом кластера связано и решение о закрытии железнодорожного участка Горнозаводского направления от Перми II до Мотовилихи.