Московское метро могут закрыть из-за коронавируса, - сенатор

Московское метро могут закрыть из-за коронавируса, предположил врач-онколог, член Совета Федерации по соцполитике Владимир Круглый на сегодняшней пресс-конференции, посвященной мерам борьбы с коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Израиль ввел карантин для всех прибывающих в страну, в России же проверяют только тех, кто прилетает из Китая, Южной Кореи и Италии. По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике, врача-онколога Владимира Круглого, меры контроля следует усилить и систематизировать.

"Нужно контролировать сильнее, хотя бы температуру у прибывших замерять. Я сам недавно прибыл из одной из стран и мне не мерили температуру. Меры контроля за распространением инфекции должны быть более решительными, в том числе и меры диагностики", - отметил Круглый на пресс-конференции в НСН.

Одной из таких мер может быть ограничение работы общественного транспорта в столице.

"Москва - особый регион, все мы понимаем, какой тут приток людей, какой это транспортный узел, это несравнимо с большими городами, не говоря о маленьких. Обработка транспорта, метро должна быть, может быть, в какой-то момент понадобится вообще закрыть эти виды транспорта. Надеюсь, до этого не дойдет. Но в Москве меры защиты нужно принимать более жестко и более системно", - заявил сенатор.

Напомним, в России зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом. В Москве было подтверждено инфицирование у россиянина, вернувшегося из Италии, в Санкт-Петербурге был госпитализирован итальянский студент.

Коронавирусом заболели почти 100 тыс.человек в 85 странах по всему миру, а скончались более 3 тыс. 300 человек.