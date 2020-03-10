Уральцы ответили Терешковой, предложив "обнулить" название улицы в ее честь

Жители уральского Артемовского выступили с предложением "обнулить" название улицы Валентины Терешковой в их городе. Об этом сообщил свердловский экоюрист и общественник Эдуард Мансуров.

По его словам, данная инициатива не шутка - сейчас горожане определяются, каким образом оформить все это юридически.

"Возможно, будет организован сбор подписей", - рассказал Накануне.RU Эдуард Мансуров.

Согласно данным онлайн-карт, на улице Терешковой в Артемовском насчитывается около 16 домов и строений.

Напомним, сегодня экс-космонавт, а ныне депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила обнулить после вступления в силу поправок в Конституцию президентские сроки для Владимира Путина. Таким образом, он сможет занимать пост сколько угодно раз.