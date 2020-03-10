20 Сентября 2020
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Владимир Путин (2020) | Фото: youtube.com

Путин высказался против досрочных выборов Госдумы, но за "обнуление" президентских сроков для себя

Владимир Путин приехал в Госдуму на обсуждение поправок в Конституцию во втором чтении. В частности, речь шла про поправки о досрочных выборах в парламент и поправки об "обнулении" президентских сроков.

"Председатель парламента проинформировал меня о дискуссии по поправкам в Конституцию. Учитывая принципиальный характер дискуссии, я решил высказать, не откладывая, свою позицию по этому вопросу. Поправки давно назрели, будут полезны для общества и наших граждан. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мире. Мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и мощнейшие отрасли экономики будут конкурентоспособными. В мире есть и те, кто хотел бы сдержать Россию, политика сдерживания давно применяется. Цены на нефть пляшут, коронавирус еще прилетел, но мы с этим справимся", - заявил Путин.

Он отметил, что "многое у нас пока сделано, как говорится, на живую нитку".

"Очень много вопросов о том, как в этих условиях будет складываться институт президентской власти в нашей стране. Россия свой план по революциям выполнила, нам нужен эволюционный путь. В своих поездках по стране я вижу, что наших граждан это очень беспокоит. Уверен, что президентская власть в стране не будет так персонифицирована. Большинство общества ждет и моих собственных оценок по ключевым вопросам", - отметил президент и продолжил по пунктам:

"Моя позиция абсолютно откровенна: относительно позиции Карелина и досрочных выборов в Госдуму. Если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, то они должны вступить в силу немедленно. Может ли действующая Госдума принять новые полномочия? Разумеется, да. Я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы.

Возвращаясь к теме о президентской власти: считаю, что сильная президентская вертикаль для нашей страны абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация в экономике и безопасности об этом напоминается. Это необходимо для стабильности. Есть альтернатива: парламентская республика. Но на сегодняшнем этапе она нам не подходит. В некоторых странах с такой системой годами не могут сформировать правительство. Для нас это неприемлемо.

Были предложения продлить срок президентства вашего покорного слуги. Но это было бы безальтернативно. Предложения Терешковой тоже понятны. Исключить упоминание количества сроков, на которое может избираться президент. Сегодня можно было бы это сделать, тем более, что во многих странах, например, у наших соседей таких ограничений нет. Прецеденты избрания больше двух сроков подряд были – в тех же Штатах. В условиях, когда страна переживает потрясения и сложности, стабильность может быть и важнее, и должна находиться в приоритете. Но! Когда экономическая, политическая стабильность есть, тогда на первый план выходит сменяемость власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы принимаем поправки как раз не на год, а на лет 30-50. И в этой перспективе общество должно иметь гарантию сменяемости власти. Считаю нецелесообразным убирать ограничение.

Второе предложение – разрешить в будущем участвовать в выборах любым гражданам, в том числе действующему президенту. Этот вариант был бы возможен. Но только если Конституционный суд России даст заключение о том, что эта поправка не противоречит Конституции. В целом менять саму Конституцию, считаю нецелесообразным".

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Путин высказался против досрочных выборов Госдумы, но за "обнуление" президентских сроков для себя

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Теги: досрочные выборы госдумы, обнуление срока, владимир путин



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