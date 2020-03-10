20 Сентября 2020
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бюст Ленина, музей Уралвагонзавода (2018) | Фото: Накануне.RU

"Самый человечный человек". В Челябинске открылась выставка к юбилею Ленина

В историческом музее Южного Урала открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Владимира. Ленина.

На выставке будут представлены живописные и графические произведения, станковая скульптура.

"Образ Ленина был широко растиражирован на агитационных плакатах, почтовых марках, монетах, государственных наградах и значках. И по сей день фигура вождя остается притягательной для людей искусства. Художники во всем мире продолжают переосмыслять этот образ, интерпретируя его по-новому, порой достаточно провокационно. Но в экспозиции Исторического музея Ленин останется таким, каким его воспринимали рядовые граждане страны Советов — строгим, мудрым и справедливым", - рассказали в пресс-службе музея.

Выставка "Самый человечный человек" открылась в фойе второго этажа западной башни Исторического музея и завершит свою работу 5 мая.

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"Самый человечный человек". В Челябинске открылась выставка к юбилею Ленина

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Теги: выставка, Владимир Ленин,



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