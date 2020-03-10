20 Сентября 2020
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Александр Кокорин, Павел Мамаев (2018) | Фото: Александр ФЕДОРОВ, &quot;СЭ&quot;

Кокорин заявил об отсутствии желания возвращаться в питерский "Зенит"

Скандально известный футболист Александр Кокорин, который сейчас играет в ФК "Сочи" на правах аренды, заявил, что у него нет желания возвращаться в питерский "Зенит".

Такое заявление Кокорин сделал в передаче "Красава" на Youtube.

У Кокорина спросили о версии, что владелец "Сочи" Борис Ротенберг попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог "Сочи" не вылететь из сезона. Футболист ответил, что верит в такую версию.

Ранее "Зенит" предложил футболисту контракт на 2,5 года с зарплатой в €2,5 млн в год, Кокорин на эти условия не согласен.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о непонятной ситуации с Кокориным. Недавно стало известно, что футбольный клуб "Сочи" арендовал Кокорина до конца сезона.

Напомним, что 17 сентября Мамаев и ещё один экс-игрок сборной России Александр Кокорин вышли на свободу из исправительной колонии в Белгородской области по условиям условно-досрочного освобождения.

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Кокорин заявил об отсутствии желания возвращаться в питерский "Зенит"

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Теги: Александр Кокорин, Зенит, Сочи, клуб



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Ранее 23.03.2020 03:01 Мск Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной

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