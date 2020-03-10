Кокорин заявил об отсутствии желания возвращаться в питерский "Зенит"

Скандально известный футболист Александр Кокорин, который сейчас играет в ФК "Сочи" на правах аренды, заявил, что у него нет желания возвращаться в питерский "Зенит".

Такое заявление Кокорин сделал в передаче "Красава" на Youtube.



У Кокорина спросили о версии, что владелец "Сочи" Борис Ротенберг попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог "Сочи" не вылететь из сезона. Футболист ответил, что верит в такую версию.

Ранее "Зенит" предложил футболисту контракт на 2,5 года с зарплатой в €2,5 млн в год, Кокорин на эти условия не согласен.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о непонятной ситуации с Кокориным. Недавно стало известно, что футбольный клуб "Сочи" арендовал Кокорина до конца сезона.

Напомним, что 17 сентября Мамаев и ещё один экс-игрок сборной России Александр Кокорин вышли на свободу из исправительной колонии в Белгородской области по условиям условно-досрочного освобождения.