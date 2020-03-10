20 Сентября 2020
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екатеринбург дворец правосудия (2007) |

Суд отменил оправдательный приговор уральскому подростку из-за брошенного из окна младенца

По апелляции прокуратуры отменен оправдательный приговор Североуральского городского суда в отношении молодого человека, выбросившего из окна младенца.
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Напомним, инцидент произошел 6 июня прошлого года: по данным следствия, в результате конфликта пьяный подросток выбросил ребенка из окна. Мать последнего в это время ушла в магазин. Младенца спас случайный прохожий.

10 декабря суд оправдал уральца за попытку покушения на убийство ребенка. Такое решение было принято в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Прокуратура подала апелляцию на этот вердикт.

Как сообщили Накануне.RU в региональном надзорном ведомстве, сегодня, 10 марта, Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление. Оправдательный приговор был отменен.

Уголовное дело возвращено на новое судебное разбирательство. Рассматривать его будут уже в другом составе суда.

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Суд отменил оправдательный приговор уральскому подростку из-за брошенного из окна младенца

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Теги: суд, младенец, приговор, прокуратура



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