Официально: генерал-майор в отставке Виктор Батмазов стал министром территориальной безопасности Прикамья

С сегодняшнего дня министром территориальной безопасности Пермского края стал генерал-майор в отставке Виктор Батмазов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Врио губернатора региона Дмитрий Махонин провел сегодня встречу с новым министром и обозначил задачи, которые перед ним стоят. В частности, Дмитрий Махонин подчеркнул, что каждый житель края должен чувствовать себя защищенным и понимать, что явления, которые бывают - решаются.

"Например, перед нами стоят непростые задачи по предотвращению паводковой ситуации: прошедшая зима была снежной, а лето - дождливым. Поэтому необходимо обеспечить все меры для безопасности жителей. Лучше лишний раз перестраховаться, проинформировать людей", - заявил он.

Также Дмитрий Махонин отметил, что министерство должно подключиться к ситуации с распространением коронавируса и вместе с медучреждениями, Роспотребнадзором принимать меры безопасности.

"При возникновении необходимости, мы должны быть готовы к локализации вируса, чтобы обезопасить жителей", - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Виктор Батмазов окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, военно-политическую академию им. В.И.Ленина, Уральскую государственную юридическую академию, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. После был назначен на должность заместителя командующего войсками — начальника управления воспитательной работы Приволжско-Уральского военного округа. В декабре 2006 г. генерал-майор стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по воспитательной работе — начальником управления воспитательной работы. В 2015 г. возглавлял Пермское суворовское училище, а в 2018 г. получил должность начальника управления общественных отношений думы Екатеринбурга.

Напомним, экс-министр Андрей Ковтун ушел в отставку в январе 2019 г. В декабре он был задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Ковтун, ранее занимавший должность замглавы Приволжского регионального центра МЧС по государственной противопожарной службе, фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время он "получил" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему. Суд отправил Ковтуна под домашний арест.